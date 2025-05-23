İBB'ye Yönelik 4. Dalga Operasyonunda Gözaltılar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa