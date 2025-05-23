İBB'ye Yönelik 4. Dalga Operasyonunda Gözaltılar

İBB'ye Yönelik 4. Dalga Operasyonunda Gözaltılar
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İBB'ye Yönelik 4. Dalga Operasyonunda Gözaltılar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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