Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın tutuklanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ederken; dün yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN ABİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 2. dalga operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Savcılıktaki işlemlerinin bitmesi sonrasıÖrgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da tutuklanması talep edenler arasında yer aldı.

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karışı Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi. İş insanı olarak tanınan Kaya, Ağustos 2024'te TFF Dış İlişkiler Kurulu'na atanmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın istifasını istemesinin ardından Kaya, istifa etti.

NE 0LMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da operasyon düzenlemiş, 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.