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Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa'nın tutuklanması istendi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın tutuklanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ederken; dün yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN ABİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 2. dalga operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Savcılıktaki işlemlerinin bitmesi sonrasıÖrgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da tutuklanması talep edenler arasında yer aldı.

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karışı Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi. İş insanı olarak tanınan Kaya, Ağustos 2024'te TFF Dış İlişkiler Kurulu'na atanmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın istifasını istemesinin ardından Kaya, istifa etti.

NE 0LMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da operasyon düzenlemiş, 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

ortalık toz duman. tarumar oldu sol cenah. hırsız köpekler.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBidüşün:

Chp bu rezilliğin altından nasıl kalkacak, Atatürkün Partisi hırsızların mafyanın partisi olmuş, özel tüm kadronla istifa edeceksin, Eser Oral, Emine Ülker Tarhan gibi değerler chp nin başına geçmeli, özel olduğu sürece asla chp ye oy yok kimse kusura bakmasın

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıCHP Savar:

akıyor maşallah

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıBidüşün:

Bu olaylar kumpasdan çok bir iç hesaplaşmaya dönmüştür, kılıçdaroğlunun neden aday olmadığını daha iyi anladık, partide birbirin satan satana chp yi chp li geçinen hırsız mafya takımları bitrmek üzere, vatandaşın yüzüne hangi yüzle bakacak sın özel

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

Dilek hanımağa merhaba deseydiniz keşke

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