İBB ve Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin baskı, zorlama ve tehdit ile ifadelerinin alındığı şeklinde paylaşım yapan hesaplara ilişkin re'sen soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ediyor. İfade veren şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alınıyor, alınan beyanların evrakları şüpheliler ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalatılıyor. Verilen beyanlar Başsavcılık tarafından araştırılıyor.

Paylaşımı yapan hesaplara ilişkin re'sen soruşturma başlatılacak

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklindeki paylaşımların devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs kastı bulunduğu iddiasıyla paylaşımı yapan hesaplara ilişkin resen soruşturma başlatılacağı öğrenildi. - İSTANBUL