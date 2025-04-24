Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında tutuklama talebi

İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Emre Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında tutuklama talep edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİLER

Edinilen bilgiye göre avukatlar 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş'deki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada tutuklanmıştı. Ongun'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmiş, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan dilekçede, iddiaların somut delillere dayanmadığı ve hukuka aykırı delillerle tutuklama yapıldığı belirtilmişti.

Ongun'un avukatlarından Serkan Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Günel, "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklamasında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın bu sabah gözaltına alındığını bildirdi. Pehlivan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir" dedi.