İBB soruşturmasında tutuklanan üç ismin cezaevleri değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında kapsamında tutuklanan ve Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan üç kişi farklı cezaevlerine nakledildi.

MURAT ONGUN KARATEPE CEZA EVİ'NE GÖNDERİLDİ

İBB soruşturması kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklu bulunan Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yine Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.