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Rüşvet anı kamerada

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselirken, operasyonda bazı iş adamlarının para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi.

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 47 şüpheli sayısı 50'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

PARA KASALARI VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu'na rüşvet veren bazı iş adamlarının para kasaları deşifre edildi. Operasyonda deşifre edilen para kasalarında yüklü miktarlarda banknotlar olduğu tespit edildi.

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan şüphelinin iş yerinden 15 bin adet fişek çıktığı görüldü.

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

  • Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
  • Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
  • Şafak Baş'a – İSKİ Genel Müdürü
  • Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun'un eşi
  • Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
  • Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
  • Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
  • Ramazan Gülten – İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili
  • Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
  • Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
  • Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
  • Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
  • Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
  • Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
  • Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  • İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  • Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
  • Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
  • Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
  • Kadriye Kasapoğlu – İmamoğlu'nun Özel Kalemi
  • Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
  • Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
  • Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
  • Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
  • Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
  • Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  • Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  • Songül Car – İSPER Uzman
  • Fikret Şimşek – İş insanı
  • Yılmaz Şimşek – İş insanı
  • Dursun Balcıoğlu – İş insanı
  • Rasim Kaya – İş insanı
  • Mete Mağden – İş insanı
  • Meral Çakır – Mali Müşavir
  • Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi
  • Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
  • Çağlar Türkmen – Güvenlik
  • Can Akın Çağlar – emekli İBB Genel Sekreteri
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelim K:

Fetö taktıkleri inanmıyoruz adam trt de canlı yayınlansın duruşmalarım diyor neden kabul etmiyorsunuz tabi yalancı kim ortaya çıkar

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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

garibanın sesi çıkmazken hep bu tokların sesi çıktı açız diye meğer her şeyi amuduyla götürürmek için kırmızı başlıklı kızdaki kurdun şirin nenesi kılığına girmişler

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Eski dostları feto ya geri döndüler oyun aynı amaç aynı nasılsa adam öldü sizi deşifre edemez

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Haber Yorumlarıtuncay şen:

havalı tabanca ve av fişekleri, paralardada 200 tl 100 tl ve 5 tlik desteler, suçmu bu

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Haber YorumlarıGöktuğ Bayrak:

para kasalarında para çıkmış, ne bekliyordunuz kurbanlık etmeyin derin dondurucu değil adı üstünde para kasası.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

AYAKKABI KUTUSUNDA PARA YOK HABERLER .COM PARA KASADA OLACAK SOKAKTA OLACAK HALI YOK

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Tamamen algı fişek kasa para nasıl olsa vatandaşın bir kısmının aklında kalır hesabı nasıl ayakkabı kutuları hala konuşuluyorsa bu iş te öyle habere dikkat edin somut hiç bir şey yok bazı iş adamları kasa fişek nerede kimin mekanında bulunmuş o esnada muhattapların fotosu nerede at yalanı hesabı klasik feto hareketleri

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Haber YorumlarıXeyati 2:

yilanin başı erken ezilme li sonra geç olabilir

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bi de şu Selih'in(?????) kasaları açsanız keşke...Selih Sökcek....Haa onların paraları babadan miras vw hanımları zengindi demi...Kim milletin 1 kuruşunu yediyse km olursa olsun zehir olsun...İmamınoğlu yediyse de,Selih yediyse de, kendi babam yediyse se...

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

akıyor mübarek,belediyeden bu kadar yiyenler ülkenin başında olsa ne olurdu acaba

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