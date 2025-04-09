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İBB'nin hizmet aracı insan kaçakçılığında kullanıldı

İBB'nin hizmet aracı insan kaçakçılığında kullanıldı
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Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı, kamyonetin ise İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığı belirlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.

8 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı. Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

İBB'nin hizmet aracı insan kaçakçılığında kullanıldı

İFADESİNDE "PİŞMANIM" DEDİ

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Vay be imamoğlu insan kaçakçılığı işinede girmiş demekki tüh tüh hadi saldırın troller akşam haberlerine şöyle zengin bir mönü hazırlayın bakalım a.b.c.d kanallar

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