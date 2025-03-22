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İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı

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İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 91'e yükseldi. Firari durumda olan Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda dönerken yakalandı.

Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındı

İSTANBUL - İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91'e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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