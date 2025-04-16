İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tanık sayısı 50'ye ulaştı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, soruşturmada tanık olarak yer alanların sayısı 50'ye ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

TANIK SAYISI 50'YE ULAŞTI

Soruşturmaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolsuzluk soruşturmada tanık olarak yer alan kişilerin sayısı 50'ye ulaştı.