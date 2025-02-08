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Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu

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İBB Başkanı İmamoğlu, yaklaşık iki hafta önce düzenlediği basın toplantısıyla gündeme getirdiği bilirkişi S.B, hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, yaklaşık iki hafta önce düzenlediği basın toplantısıyla gündeme getirdiği bilirkişi S.B, hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istendi. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başka başvuruyla da S.B'nin, "görevi kötüye kullanmak" "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, "Bilirkişilik Kanunu'na ve yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçlarından cezalandırılması istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak günü "Turpun Büyüğü" başlığı ile düzenlediği basın toplantısında İBB'ye, kendisine, CHP'li belediyelere karşı yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak atanan emekli muhasebeci S.B'yle ilgili iddiaları kamuoyu gündemine taşımıştı.

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Basın açıklamasının bittiği dakikalarda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve bilirkişi S.B. hakkındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek siyasi yasak da içeren 7 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Halk TV'de çalışan 5 gazeteci gözaltına alınmış, bunlardan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

İKİ SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi veren İmamoğlu'nun avukatları, bilirkişi S.B.'nin cezalandırılmasını istedi. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından işlem yapılması istendi. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başka başvuru da ise S.B. hakkında, "görevi kötüye kullanmak" "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, "Bilirkişilik Kanunu'na ve yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçlarından işlem yapılması istendi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na İETT avukatları tarafından yapılan bir başka suç duyurusunda da, S.B.'nin "denetim" uzmanlığı yetkisine sahip olmadığı belirtildi, "bilirkişilik listesinden" çıkarılması ve "mevzuatın getirdiği yaptırımların uygulanması" istendi.

Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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