Ian Kasırgası Küba'yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldıKasırga nedeniyle 50 bin kişi tahliye edildi

- Ian Kasırgası Küba'yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı Kasırga nedeniyle 50 bin kişi tahliye edildi Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, Küba'nın Pinar del Rio eyaletinde karaya çıktı.

- Ian Kasırgası Küba'yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı

Kasırga nedeniyle 50 bin kişi tahliye edildi

HAVANA - Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, Küba'nın Pinar del Rio eyaletinde karaya çıktı. Kasırga nedeniyle 850 bin kişi elektriksiz kalırken, 50 bin kişi tahliye edildi.

Karayipler'de etkili olan Ian Kasırgası, Küba'yı vurdu. Küba Meteoroloji Enstitüsü (INSMET Cuba) tarafından yapılan açıklamada, Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 3 kasırga seviyesine ulaşan Ian Kasırgası'nın yerel saatle 03.25'te Pinar del Rio eyaletine bağlı La Coloma kasabasında karaya ulaştığı aktarıldı.

Kasırga nedeniyle 50 bin kişi tahliye edildi

Bölgede saatte 205 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışla etkili olan kasırga nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, 50 bin kişinin evlerinden tahliye edildi. Küba hükümeti, kasırga karaya çıkmadan önce başkent Havana ve Pinar del Rio dahil 6 eyalette alarm durumuna geçmiş, 850 bin kişinin elektriğini önlem amacıyla kesmiş ve 55 barınak kurmuştu.

Can kaybı yaşanmadı

Ian Kasırgası nedeniyle Pinar del Rio'daki birçok evde su baskınları yaşandığı, çatıların uçtuğu ve devrilen bazı ağaçların yolları kapattığı aktarıldı. Kasırga, Havana'da ise sağanak yağışa neden oldu. Kübalı yetkililer, kasırga nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Florida'yı vurması bekleniyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Ian Kasırgası'nın gücünü daha da artırarak kategori 4 seviyesine ulaşacağı aktarılarak, yarın erken saatlerde ABD'nin Florida eyaletini vuracağı belirtildi.