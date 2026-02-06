Samsun'da siber güvenlik zirvesi: Türkiye'nin siber yol haritası OMÜ'de masaya yatırılıyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, 10 Şubat Salı günü "I. Samsun Siber Güvenlik Zirvesi" düzenlenecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirveye, Savunma Sanayii Başkanlığı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Siber Vatan Programı'ndan üst düzey yetkililer katılacak. Program kapsamında siber güvenlikte yerlileştirme stratejileri, kişisel verilerin korunması, dijital dünyada bireysel güvenlik, SİBERVATAN Programı ve SİBERAY projeleri ele alınacak.

Akademisyenler, üniversite öğrencileri, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek zirvede, panel ve konuşma oturumlarının yanı sıra katılımcılara sektör temsilcileriyle birebir iletişim kurma ve kariyer farkındalığı kazanma imkanı da sunulacak.

Zirve, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - SAMSUN