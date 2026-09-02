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Malatya'da husumetli kavgası: Tırla ezdi, ağır yaraladı

Malatya'da husumetli kavgası: Tırla ezdi, ağır yaraladı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunan İ.K., R.K.'nin üzerine tır sürdü. İki araç arasında kalan R.K. ağır yaralanırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Malatya'da husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., T.K. yönetimindeki 44 AFU 345 plakalı tır dorsesinin satış sonrası montaj kontrolünü yaptığı sırada aralarında husumet bulunan İ.K. yönetimindeki 44 AGC 419 plakalı tır ile bölgeye geldi. İ.K., aracını R.K.'nin üzerine sürdü. Tırın altında ve iki aracın arasında kalan R.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nin kullandığı 44 AGC 419 plakalı tır yediemin otoparkına çekilirken, R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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