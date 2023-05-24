Husumetlisinin dönerci dükkanını pompalı tüfekle böyle kurşunladı İlçe pazarı olması nedeniyle çarşı içinde vatandaşlar panik dolu anlar yaşandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle dönerci dükkanına pompalı tüfekle kurşunladı.

Husumetlisinin dönerci dükkanını pompalı tüfekle böyle kurşunladı

İlçe pazarı olması nedeniyle çarşı içinde vatandaşlar panik dolu anlar yaşandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle dönerci dükkanına pompalı tüfekle kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi 503 Sokak'ta meydana geldi. S.A. isimli kişi husumetli olduğu ileri sürülen dürümcü A.K (48)'nin iş yerinin önüne gelerek kurşunladı. Kavga ihbarı üzerine alarma geçen kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle kaçmakta S.A. isimli kişiyi kıskıvrak yakaladı. Pazaryerinde ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme bürosu ekipleri ise olay mahallinde bir adet boş kartuş ve dolu kartuş ele geçirdi. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kişinin tüfeğinin ateş esnasında tutukluk yaptığı gözlendi. Olayla ilgili Aşayiş Büro Amirliği ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.