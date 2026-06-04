Cinayetten müebbet, kurşunlamadan beraat

Kayseri'de husumetlisini öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs, husumetlisinin oğlunun aracını kurşunlama davasından beraat etti.

Kayseri'de 12 Haziran 2024 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana gelen olayda; husumetlisi Y.A.'yı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan U.Y., Y.A.'nın oğlu D.A.'yı kurşunladığı suçlamasıyla Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık U.Y. ve avukatı katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen U.Y., olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatını talep etti. U.Y., "Dünyada buna benzer olaylar oluyor ve genellikle 7.65 çapında silahlar kullanılıyor. Bu silah yaygın olarak kullanılıyor diye tüm suçları ben işlemiş olamam. Bu olayla bir ilgim yok" dedi.

Sanık avukatı ise delil bulunmadığını savundu ve müvekkilinin olay yerinde bulunduğuna dair herhangi bir somut delil olmadığını öne sürdü. Müşteki D.A.'nın ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu savunan avukat, olayın gerçekleştiği saate ilişkin beyanların da kamera kayıtlarıyla uyuşmadığını ifade etti.

Mahkemeden beraat kararı çıktı

Savcı mütalaasında sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise dosyadaki delilleri değerlendirerek, daha önce Y.A.'yı öldürmekten müebbet hapis cezası alan ve hala tutuklu bulunan U.Y.'nin, mevcut dosyada delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı