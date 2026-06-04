Haberler

Cinayetten müebbet, kurşunlamadan beraat

Cinayetten müebbet, kurşunlamadan beraat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de husumetlisini öldürmekten müebbet hapis cezası alan U.Y., husumetlisinin oğlunu kurşunladığı iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Kayseri'de husumetlisini öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs, husumetlisinin oğlunun aracını kurşunlama davasından beraat etti.

Kayseri'de 12 Haziran 2024 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana gelen olayda; husumetlisi Y.A.'yı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan U.Y., Y.A.'nın oğlu D.A.'yı kurşunladığı suçlamasıyla Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık U.Y. ve avukatı katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen U.Y., olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatını talep etti. U.Y., "Dünyada buna benzer olaylar oluyor ve genellikle 7.65 çapında silahlar kullanılıyor. Bu silah yaygın olarak kullanılıyor diye tüm suçları ben işlemiş olamam. Bu olayla bir ilgim yok" dedi.

Sanık avukatı ise delil bulunmadığını savundu ve müvekkilinin olay yerinde bulunduğuna dair herhangi bir somut delil olmadığını öne sürdü. Müşteki D.A.'nın ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu savunan avukat, olayın gerçekleştiği saate ilişkin beyanların da kamera kayıtlarıyla uyuşmadığını ifade etti.

Mahkemeden beraat kararı çıktı

Savcı mütalaasında sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise dosyadaki delilleri değerlendirerek, daha önce Y.A.'yı öldürmekten müebbet hapis cezası alan ve hala tutuklu bulunan U.Y.'nin, mevcut dosyada delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

Bernardo'ya 50 milyon harcamayıp dümeni tanıdık bir yıldıza kırdılar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava

CHP'li başkan hakkında dava! Hem hapis hem de siyasi yasak isteniyor
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Acun'un yaptığı büyük teklifi açıkladı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar'a veda! Son vasiyetini tabutu başında oğlu yerine getirdi

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>