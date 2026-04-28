Husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen iki çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir şahsın husumetlisine silahla ateş ettiği sırada, olay yerinden motosikletle geçen ve kurşunların isabet ettiği 2 çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir şahsın husumetlisine silahla ateş ettiği sırada, olay yerinden motosikletle geçen ve kurşunların isabet ettiği 2 çocuk yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Onikişubat ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan tartışma sırasında A.S. (21) isimli şahıs silahla ateş açtı. Rastgele açılan ateş sonucu bulvar üzerinde motosikletle seyir halinde bulunan U.C.K. (15) ve İ.E.C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
