Tokat'ın Pazar ilçesinde mera tartışması nedeniyle çıkan husumet sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Cinayet zanlısı Furkan Gül ve babası Mustafa Gül adliyeye sevk edildi.

Husumetliler arasında çıkan tartışmanın cinayet zanlısı ve babası hakim karşısında

TOKAT - Tokat'tın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan Furkan Gül ve babası Mustafa Gül adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören köyünde yaşandı. İki aile arasında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunuyordu. Furkan Gül isimli şahıs, husumetlisi olan Şaban Yazar ve E.Y. isimli şahısları Üzümören kasabasında av tüfeğiyle vurdu. Şaban Yazar ve E.Y. yaralandı. Olay yerlerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Şaban Yazar ve E.Y. Pazar Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Yazar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Y. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Furkan Gül gece saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Karakolda ki işlemlerinin ardından Furkan Gül ve babası Mustafa Gül bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.