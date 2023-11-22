Husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay gece saat 01.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. (38) daha önceden aralarında alacak verecek yüzünden husumet olan Mehmet Onay'ı (59) aradı. A.K.'nin evinde olan Mehmet Onay ile Y.B. telefonla tartıştı. Telefonla yaşanan tartışma sırasında A.K. telefonu alarak, Y.B. ile konuştu, ardından telefonu kapattı. Telefon görüşmesinden 3 saat sonra Y.B. pompalı tüfekle A.K.'nin evinin önüne geldi. Y.B. sokakta yüksek sesle bağırdığı sırada husumetlisi olduğu Mehmet Onay dışarı çıktı. O sırada Y.B. elinde bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Mehmet Onay, göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Onay ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Onay doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE