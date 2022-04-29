Husumetli olduğu eniştesine pusu kurup, dehşet saçtı... O anlar kamerada

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta husumetli olduğunu eniştesine silah saldırı düzenleyen şahıs dehşet saçtı. Bir kamyonetin arkasında saklanan grubun damadın kahvehaneden çıkmasıyla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Tarafları ayırmak isteyen kıraathane sahibinin oğlu ile bir kişinin yaralandığı olay kameraya yansıdı.

KAMYONETİN ARKASINA SAKLANIP DAMADIN ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Olay, dün akşam saatlerinde Sultaniye Mahallesi'ndeyaşandı. İddiaya göre boşanma davası yüzünden 2 aile arasında bir süredir devam eden bir husumet vardı. Kızın erkek kardeşi ve yakınları, kahvehanenin önüne gelip eniştelerinin içeriden çıkmasını bekledi. Kamyonetin arkasında bekleyen grup, hedeflerindeki kişinin dışarı çıkmasıyla birlikte ateş açtı. Gruptaki bazı kişiler de karşı tarafa odun attı. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı kıraathaneye de isabet ederken, araya girmek isteyen işletme sahibinin oğlu ve kavgaya karışan taraflarından birisi isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA YERE YATTIK"

Olay hakkında konuşan kıraathane sahibi Ramazan Küçükyavuz, "Biz iftardan sonra kahveye geldik. Müşterilerimiz oturuyordu. Dışarıdan silah seslerinin geldiğini duyunca kendimizi yere attık. Beklemediğimiz bir anda ateş açtılar. Dışarı çıktığımda oğlumun yaralandığını gördüm. Bir de asıl dava sahibi olan kişi yaralanmış. Benim konu ile ilgili hiçbir ilgim ve alakam yok. İki kişinin arasında yaşanan bir şey bize yansıdı. Kıraathanemi bastılar. Yaralanın durumu şu anlık iyi. Boşanma davası sebebiyle damat ile kayınbirader arasında yaşanan olay bize yansıdı" dedi.

Yaşanan olay anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahısların bir aracın arkasından pusu kurup bekledikleri, tarafların kıraathaneden çıkmasıyla yerden aldıkları odunlarla ve silahla saldırmaları görülüyor.