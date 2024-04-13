Husumetli olduğu amca ve yeğenine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kız isteme mevzusundan dolayı daha öncesinden aralarında husumet olan kişi, kahvehanede oturan amca ile yeğenine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda amca ile yeğeni hayatını kaybetti, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Devrekani'de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K., Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek yatıştırdı. Bir süre sonra Murat K., yanına silah alarak kıraathanede oturan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'in yanına geldi. Burada Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'e kurşun yağdıran Murat K., ardından olay yerine gelen polis ekiplerini teslim oldu. Silahlı saldırıda Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer ile yeğeni Adem Üstüner'in cenazeleri, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Üstüner'in yakınları, cinayet mahalline gelerek sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren Üstüner'in yakınları, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.