Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Firari Şahıs Denizli'de Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aralarında husumet buluna şahsa silahla ateş ederek kaçan şahıs, Denizli'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde aralarında bina mantolama sistemi işinden kaynaklı husumet bulunan ve daha önce ayağından vurulan A.D isimli şahıs, H.Ç isimli şahsa tabanca ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, firar eden A.D isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğinin PTS takibiyle kaçtığı araçla 200 km uzaklıkta Denizli'nin Çardak ilçesinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada çelik yelek ve boş kovanlar ele geçirilirken, şahıs gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN