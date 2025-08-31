Husiler BM Ofislerine Baskın Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da bulunan Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine baskın düzenleyerek, en az 1 BM personelini gözaltına aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da bulunan Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine baskın düzenledi. Yetkililer, baskınlarda en az 1 BM personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

WFP Sözcüsü Abeer Etefa, yaptığı açıklamada Husilerin kontrolündeki Sanaa'da bu sabah ofislerine baskın düzenlediğini bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Ammar Ammar ise, Sana'daki ofisleriyle ilgili "devam eden bir durum" olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Bir BM yetkilisi, bazı WFP ve UNICEF çalışanlarıyla irtibatın kesildiğini ve muhtemelen onların da gözaltına alındığını söyledi.

BM ofislerine neden baskın düzenlendiği henüz bilinmiyor. - SANA