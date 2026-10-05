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Hürmüz'de tanker, İran Devrim Muhafızları'nın geri dön uyarısıyla rotasını değiştirdi

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UKMTO'ya göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları'nın telsizle geri dönme, aksi halde hedef alınma tehdidiyle karşılaştı. Kaptan talimata uyarak geri döndü; ABD-İran savaşı sonrası bölgede ticari gemi geçişleri aksarken güvenlik endişeleri arttı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "geri dön aksi halde hedef alınabilirsin" uyarısının ardından rotasını değiştirdi.

Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından ticari gemi geçişlerinin ciddi şekilde aksadığı kritik bir güzergah haline geldi. İran'ın ticari gemilerin geçişine izin vermemesi nedeniyle bölgede deniz trafiği büyük ölçüde sekteye uğrarken, tanker ve yük gemileri için güvenlik endişeleri de arttı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından telsizle uyarılarak geri dönmesi, aksi halde hedef alınabileceği yönünde tehdit edildi. Tankerin kaptanı, Devrim Muhafızları'nın talimatına uyarak geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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