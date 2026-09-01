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Hürmüz Boğazı'nda tankere saldırı

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman’ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi artırırken, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha yaşandı.UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Gemiye 3 yabancı cisim isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevresel etki meydana gelmediği bildirilmiştir" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bölgede seyreden diğer gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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