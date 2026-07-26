Haberler

Hürmüz Boğazı'nda tanker mayına çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran medyası, Hürmüz Boğazı’nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki gerilimin odak noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı'nda yeni bir olay daha yaşandı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, İran yönetiminin daha önce gemilerin ilan edilen rotadan sapmaması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı

CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Sözleri bomba