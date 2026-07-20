Haberler

Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemide yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu. Olay, İran saldırısı şüphesine yol açtı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, "Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısında meydana gelen bir olaya dair ihbar aldık. Askeri makamlardan edinilen bilgilere göre bir gemide yangın çıktı" ifadelerine yer verildi. Yangının kesin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, yaşanan olay İran saldırısı şüphesine yol açtı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk gol 107. dakikada geldi! Sevinçten çılgına döndüler

İlk gol 107. dakikada geldi! Sevinçten çılgına döndüler
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı