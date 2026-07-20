Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemide yangın

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, "Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısında meydana gelen bir olaya dair ihbar aldık. Askeri makamlardan edinilen bilgilere göre bir gemide yangın çıktı" ifadelerine yer verildi. Yangının kesin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, yaşanan olay İran saldırısı şüphesine yol açtı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı