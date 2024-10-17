Hurma Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde hurma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Murat Keskin, dün öğle saatlerinde hurma toplamak üzere çevrede bulunan bir bahçeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Keskin'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından yaşlı şahsın bir tarım bahçesinde cansız bedeni bulundu. Keskin'in ilk belirlemelere göre ağaçta düşme sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Keskin'in cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU