Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren kamyonet sürücüsü M.İ., kaza sonrası aracından sağ olarak kurtarıldı. Kamyonet hurdaya dönerken, sürücü diğer sürücüler tarafından kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girerek hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü araçtan sağ olarak kurtarıldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FBG 56 plakalı kamyonetin sürücüsü M.İ., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren kamyonet, hurda yığınına döndü. Diğer sürücüler tarafından kamyonetten çıkarılan M.İ., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - 3.Sayfa
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