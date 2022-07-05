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Hurdalık olarak kullanılan kulübe alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdalık olarak kullanılan kulübe alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurdalık olarak kullanılan kulübe alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurdalık olarak kullanılan kulübe alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1022/3 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir arsada bulunan ve hurdalık olarak kullanıldığı öğrenilen kulübede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübeden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kulübe tamamen küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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