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Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
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Uzun süredir ekranlarda görülmeyen ünlü şarkıcı Deniz Sekiz, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Seki, Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına dayanamadı. O günleri konuşmak istemediğini dile getiren Seki, Avşar'ın ısrarlı soruları karşısında "Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim" cevabını verdi.

2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Deniz Seki hakkında daha sonra yine bir yakalama kararı çıkarılmış ve ünlü isim 15 Kasım 2014'te tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

AVŞAR'IN ISRARINA DAYANAMADI

Cezaevinden çıktıktan sonra müzik kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı, son olarak Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Avşar'ın ünlü isme cezaevi günlerini sorması Seki'yi gerdi. "Orayı konuşmak istemiyorum" demesinin ardından Hülya Avşar'ın ısrarlı sorularına devam etmesi sonucu Seki, dayanamayarak cevap verdi.

"Ben şunu öğrenmek istiyorum" diyen Avşar'ın sözünü Deniz Seki "Oraları açmayalım ne olur" diyerek kesti. Avşar "Oraları açmayacağım ama" deyince Deniz Seki kendini tutamadı ve "Deyip deyip..." diyerek tepki gösterdi.

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

Avşar yine devam etti ve "Cezaevine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana" diyen Avşar'a Seki şu yanıtı verdi: "Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim"

Seki'nin cezaevi ile ilgili konuştuğu programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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