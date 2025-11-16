Hudut Kartalları Van'da 68 Bin 852 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." - ANKARA