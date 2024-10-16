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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, SEGBİS ile duruşmaya katıldı

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, SEGBİS ile duruşmaya katıldı
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, FETÖ davası kapsamında yargılanmak üzere Trabzon Adliyesi'nden SEGBİS ile İstanbul'daki duruşmaya katıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere bu sabah geldiği Trabzon Adliyesi'nden öğle saatlerinde ayrıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi'ne gelen Samast, bağlantı sonrasında öğle saatlerinden adliyeden ayrılarak evinin yolunu tuttu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ogün Samast Hrant Dink Güvenlik Politika İstanbul trabzon 3-sayfa Hukuk Suç

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