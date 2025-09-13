Haberler

Horasan'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir trafik kazasında, yol durumunu kontrol etmek isteyen M.S, geri manevra yapan aracın altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ardı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada köy yolunda karşıdan gelen tarım iş makinesi nedeniyle sıkışan trafikte, M.S araçtan inerek yol durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan aracın altında kalan M.S ağır yaralandı. Kaza yerinde bulunan şahısların yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?

Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nasıl beslenmiş?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.