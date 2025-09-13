Horasan'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ardı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada köy yolunda karşıdan gelen tarım iş makinesi nedeniyle sıkışan trafikte, M.S araçtan inerek yol durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan aracın altında kalan M.S ağır yaralandı. Kaza yerinde bulunan şahısların yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ERZURUM