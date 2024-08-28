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Hollanda'nın ikinci büyük havalimanında bilgisayar arızası nedeniyle hava trafiği durdu

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Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda yaşanan bilgisayar arızası nedeniyle hava trafiği durduruldu. Savunma Bakanlığı'na bağlı bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza sonucunda en az 14 uçuş iptal edildi.

Hollanda'nın en büyük ikinci havalimanı Eindhoven Havalimanı'nda, bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle hava trafiği durduruldu.

Hollanda'da Savunma Bakanlığı'na bağlı bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hizmetlerde aksaklık yaşandığı belirtildi. Yaşanan arızanın nedeni henüz bilinmezken ülkenin ikinci büyük havalimanı olan Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği durduruldu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00'ye kadar tüm uçuşların durdurulduğu ve şu ana kadar en az 14 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Bir uçuşun Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na yönlendirildiği ifade edilen açıklamada en az 3 uçuşun Eindhoven'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Almanya'nın Weeze Havalimanı'na başka bir uçuşun ise Belçika'daki Brüksel Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Ülkenin acil durum hizmetleri de çağrı hatlarının çalıştığını ancak alarm ve iletişim sistemlerinde kesinti yaşandığını duyurdu. Sahil Güvenlik birimi, iletişim ağında benzer bir arıza yaşandığını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın bilişim ağına bağlı tüm hizmetlerin arızadan etkilenebileceği aktarıldı.

Siber saldırı ihtimaline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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