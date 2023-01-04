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Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı

3. Sayfa Haberleri

Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı

Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yansıtılan ırkçı ifadelere ilişkin soruşturma başlatılacak.

Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yansıtılan ırkçı ifadelere ilişkin soruşturma başlatılacak.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yeni yıl kutlamaları sırasında ışıkla "Beyazların yaşamı değerlidir", "Mutlu beyaz yıllar", "Bizim insanlarımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadeleri yansıtıldı. Olayın ardından Hollanda Savcılığı tarafından olayla ilgili cezai soruşturma başlatılacağı açıklanarak, ifade özgürlüğünün bir sınırı olduğu ve ifadelerin hiçbir zaman ayrımcılığa teşvik veya başka bir topluluğu rencide etmemesi gerektiği belirtildi. - ROTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rotterdam Hollanda 3. Sayfa Haberler

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