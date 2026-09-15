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Hollanda’da tren seferlerinde sabotaj şüphesi

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Hollanda’nın orta ve kuzey kesimlerinde raylara nesneler bırakılması nedeniyle tren seferleri aksarken, olayın sabotaj olabileceği belirtildi.

Hollanda'nın orta ve kuzey kesimlerinde raylara nesneler bırakılması nedeniyle tren seferleri aksarken, olayın sabotaj olabileceği belirtildi.

Hollanda'da ulaşım ağı, bu sabah yoğun saatlerde yaşanan bir aksaklık nedeniyle olumsuz etkilendi. Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde tren seferleri, salı günü sabah saatlerinde raylara nesneler bırakılması nedeniyle aksadı. Hollanda demir yolu altyapı işletmecisi ProRail, olayın sabotaj şüphesi taşıdığını açıkladı.

ProRail tarafından yapılan açıklamada, raylara bırakılan nesnelerin demir yolu ağında arızalara yol açtığı, bazı hemzemin geçitlerin de etkilenmesiyle kara trafiğinde aksama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin raylardaki nesneleri kaldırmak ve güvenli ulaşımı yeniden sağlamak için çalıştığı ifade edildi. Seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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