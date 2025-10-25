Hızını alamayan araç koyun sürüsüne daldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler, trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FECİ GÖRÜNTÜ! ARAÇ KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI

KGYS sisteminden alınan kaza görüntülerinde, anayolda seyir halindeki bir aracın yola aniden çıkan koyun sürüsüne daldığı görüldü. Feci anlar, kameralara da yansıdı.

Emniyet yetkilileri, bu tür kazaların büyük bölümünün sürücü dikkatsizliği, hız sınırının aşılması, yaya geçidine dikkat edilmemesi ve trafik işaretlerine uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklandığını vurguluyor.