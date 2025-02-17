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Hız Sebebiyle Meydana Gelen Kazada Sürücü Yaralandı

Hız Sebebiyle Meydana Gelen Kazada Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde hız nedeniyle şarampole uçan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gaz kaçağına karşı önlemler alındı. Kazanın detayları araştırılıyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Üçpınar-Kavaklı karayolunda hız sebebiyle meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Üçpınar-Kavaklı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 VH 880 plakalı otomobilin sürücüsü, hız sebebiyle şarampole uçtu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan gaz deposunun da gaz kaçağı için tedbir aldı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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