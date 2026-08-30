Haberler

Hisarcık'ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Hisarcık'ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Hisarcık-Emet kara yolunun 3'üncü kilometresinde bulunan çevreyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. yönetimindeki 07 AUG 529 plakalı otomobil, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen M.M. idaresindeki 06 FYK 022 plakalı minibüse çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile araçta yolcu olarak bulunan A.T. ve A.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
2 gündür kayıp olan genç adamın cansız bedeni bulundu

2 gün önce kayboldu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu
HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı