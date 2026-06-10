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Hisarcık'ta LGS öncesi koordinasyon toplantısı

Hisarcık'ta LGS öncesi koordinasyon toplantısı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, LGS sınavı öncesinde güvenlik, ulaşım ve sessiz ortam gibi tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte sınav sürecinin güvenli, sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda sınav güvenliği, ulaşım hizmetleri, sınav merkezlerinde sessiz ortamın sağlanması ve öğrenci odaklı hazırlıklar detaylı olarak değerlendirildi.

Kaymakam Atam, amaçlarının geleceğin teminatı olan öğrencilerin emeklerinin karşılığını en iyi şartlarda alabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Atam, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletirken, sınav sürecinin ilçe genelinde huzur ve düzen içerisinde geçmesini temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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