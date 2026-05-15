Hisarcık'ta asayiş toplantısı yapıldı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, güvenlik çalışmaları ve alınacak tedbirler değerlendirildi.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık katıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirilirken, ilerleyen süreçte alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. - KÜTAHYA