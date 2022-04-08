Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış - Haberler

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Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

Osmaniye'de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 kadından 2'si yakalanıp tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kadınların, dikkat çekmemek ve yakalanmamak için engelli gibi yürüdükleri ve her defasında farklı kıyafetler giydikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18- 29 Mart'ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Binalarda bulunan 122 güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen polis, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti.

ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞLAR

Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman engelli gibi yürümeye çalıştıkları ve her defasında elbiselerini değiştirerek evlere girdikleri belirlendi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - 3. Sayfa

Engelli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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