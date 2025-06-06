Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
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Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
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İstanbul'da bir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam, sokak ortasında yakalandı. Adamı tutan market çalışanları çevredekilerden yardım istedi. Yaşlı adam bir yolunu bulup kaçarken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam, sokak ortasında market çalışanları tarafından yakalandı.

YAŞLI ADAMI 4 KİŞİ BİRDEN TUTTU

4 kişinin birden tuttuğu yaşlı adam, kaçmak için uzun süre mücadele etti. Market çalışanları çevredekilerden yardım isterken sokakta arbede yaşandı.

KARGAŞADAN YARARLANIP KAÇTI

Yaşlı adam bir süre sonra kargaşadan yararlanıp kaçmayı başardı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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