Hırsızlık ve Diğer Suçlardan Aranan O.Y. Menemen'de Yakalandı
İzmir'de toplam 30 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan O.Y., Menemen ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık, yol kesme ve çeşitli suçlardan toplam 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., Menemen ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Menemen'de bir adrese baskın düzenledi. Hapis cezası bulunan O.Y. saklandığı evde yakayı ele verdi. O.Y.'nin, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Yol Kesmek, Kıyafet Değiştirmek Suretiyle veya Silahlı İkiden Ziyade Kişinin Hırsızlığı ve Hükümlünün Kaçması" suçlarından toplam 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
