Hırsızlık Şüphelisi Yüksekten Düşerek Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir marketten sürekli ürün çaldığı öne sürülen bir kişi, market çalışanlarından kaçarken çıktığı tentenin kırılması neticesinde yüksekten düşerek yaralandı.

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kadı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, market çalışanlarının daha önce de hırsızlık yaptığını söylediği şüpheli, bugün yeniden ürün çalmaya çalıştı. Durumu fark eden çalışanların peşine düşmesi üzerine kaçmaya başlayan şahıs, aynı marketin deposunun üstündeki plastik tenteye çıktı. Bu sırada tentenin kırılmasıyla birlikte yüksekten düşen şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA