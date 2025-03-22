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Hırsızlık Şüphelisi Kadınlar Apartmanda Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, hırsızlık amaçlı geldiği belirtilen iki kadın, vatandaşların dikkati ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak tutuklandı.

Hırsızlık için apartmana giren kadınlar kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine başka bir ilden hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli kadın vatandaşların dikkati ve polisin zamanında müdahalesiyle yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak'ta çevreyi gözetleyen ve bir apartmana giren kadınlar, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şüpheli kadını yakaladı. Kadınların başka bir ilden Kozan'a hırsızlık amacıyla geldiği belirlendi. Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan 2 kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüpheli durumlarda anında haber veren vatandaşlara teşekkür ederken, benzer durumlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Hırsızlık Şüphelisi Kadınlar Apartmanda Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR - 3.Sayfa
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