Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.

ÖDEME YAPMADAN KAÇTI

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.