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Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

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Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan şüphelinin, oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Gündeş hakkında, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle işlem yapılmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.

ÖDEME YAPMADAN KAÇTI

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

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Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSUNSET null:

ilk çalma girişimi olsa tutuklanmaz ama adeta hırsızlığa teşvik için serbest bırakılma kararını vereni tebrik etmek lazım

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

mağaza sahiplerine bravo! ne diye şikayetçi olmuuosun kardeşim. oyuncu olması ünlü olmasimi cezbetti. bırakın çeksin cezasını. mahkemeler zaten cezaevleri dolmasın diye serbest bırakmaya bahane arıyor. daha sonraki tüm magdurlarda sizin parmaginiz var.

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Bu tür olaylarda market ve dükkan sahipleri suçludur çünkü asla şikayetçi olmazlar zaten şikayetçi olacak olsalar kaldırımı tamamen bavullarla doldurup gel bunları çal demezlerdi. Bu dükkancılar yüzünden kaldırımdan yürünmez oldu ama hiçbir belediye böyle şeylerle ilgilenmiyor satış yapacaklarsa gidip dükkan içine koyup satsınlar yoksa böyle yoldan geçen o ürünü alıp gider yoluna

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