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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs, Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs, Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D., polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu kovalamaca sonunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan H.D.'yi (38) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde fark etti. Polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başlayan şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından Altınyaprak Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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