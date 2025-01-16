Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs, Baza Altında Yakalandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.Ö., polis tarafından saklandığı bazanın altında yakalandı. Adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi. Hakkında hırsızlık suçlarından dolayı toplamda 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı saklandığı adres tespit edildi.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda şahsın bulunduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada F.Ö. isimli şahıs, saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından Babaeski Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRKLARELİ