Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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