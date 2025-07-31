Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa